Son Dakika Haberleri: Alkol satışı yapan iş yerlerine denetim
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Alkol satışı yapan iş yerlerine denetim

39 dakika önce

Mardin'in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, alkollü içecek satışı yapan 13 ayrı adrese eş zamanlı kontrol gerçekleştirdi.

Alkol satışı yapan iş yerlerine denetim, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, alkollü içecek satışı yapan 13 ayrı adrese eş zamanlı kontrol gerçekleştirdi. Denetimlerde ruhsatı olmayan bir iş yeri mühürlenirken kaçakçılık suçundan aranan bir şahıs da yakalandı.

Kızıltepe İlce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, gece saatlerinde 15 ekiple alkollü içecek satışı yapan iş yerlerine yönelik kontroller gerçekleştirdi. 13 adrese eş zamanlı yapılan denetimlerde ruhsatı olmayan bir iş yerinin kapısına mühür vuruldu. Ayrıca kaçakçılık suçundan aranan bir kişinin de yakalandığı belirtildi. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:00 Kaynak: İHA
Kızıltepe, Mardin, 3. Sayfa
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