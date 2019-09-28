Son Dakika Haberleri: Alkol testi uygulaması
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Alkol testi uygulaması

15 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sürücülere yönelik alkol testi uygulaması yapıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sürücülere yönelik alkol testi uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Hükümet Caddesi'nde iki saat süren kontrollerde durdurulan 34 araç sürücüsüne alkol testi uygulandı.

Uygulamalarda alkollü araç kullanan bir sürücünün ehliyetine el konuldu, 6 sürücüye ise 5 bin 634 lira ceza uygulandı.

Söz konusu uygulamaların aralıklarla sürdürüleceği öğrenildi.

Alkol testi uygulaması

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:50 Kaynak: AA
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