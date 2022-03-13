Alkol kontrolü yapmak isteyen polisleri şaşırtan görüntü - Son Dakika
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Alkol kontrolü yapmak isteyen polisleri şaşırtan görüntü

13.03.2022 03:07

Alkol kontrolü yapmak isteyen polisleri şaşırtan görüntü Bu sürücü alkolmetre üfleme çubuğunu 7/24 yanında taşıyor Edirne'de asayiş uygulamasında durdurulan sürücü, polisleri şaşkına çevirdi.

Alkol kontrolü yapmak isteyen polisleri şaşırtan görüntü

Bu sürücü alkolmetre üfleme çubuğunu 7/24 yanında taşıyor

EDİRNE - Edirne'de asayiş uygulamasında durdurulan sürücü, polisleri şaşkına çevirdi. Alkol kontrolü sırasında alkolmetre aparatını aracının torpidosundan çıkaran genç sürücü "Bir kere ehliyetimi kaptırdım o günden beri bunu yanımda taşıyorum" dedi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirildi. Denetim noktasına gelen araçları tek tek durduran ekipler, sürücülerin evraklarını kontrol etti. Ekipler, alkollü olduğu şüphesi ile bazı sürücülere alkolmetre ile alkol ölçümü yaptı. Alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetine geçici süreyle el konularak, cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri uygulama noktasına gelen araç sürücüsü Abidin Muzika'ya alkol kontrolü yapmak istedi. Ekipler alkolmetreyi hazırlarken sürücü Muzika, kendisine ait olan alkolmetre üfleme çubuğunu polis ekibine verdi. Sürücünün alkol kontrolü kendi çubuğuyla yapıldı.

Ehliyetini yanında taşıdığı alkolmetre çubuğuna üfleyerek kaptırdığını ve hatıra olarak devamlı yanında bulundurduğunu belirten Muzika, geçmiş yıllarda alkollü araç kullanırken yakalandığı için ehliyetine geçici süre el konulduğunu o gün alkol kontrolü yapılan çubuğu da sürekli yanında taşıdığını söyledi.

Alkol kontrolü yapmak isteyen polisleri şaşırtan görüntü
Alkol kontrolü yapmak isteyen polisleri şaşırtan görüntü
Alkol kontrolü yapmak isteyen polisleri şaşırtan görüntü
Alkol kontrolü yapmak isteyen polisleri şaşırtan görüntü
Alkol kontrolü yapmak isteyen polisleri şaşırtan görüntü
Alkol kontrolü yapmak isteyen polisleri şaşırtan görüntü
Alkol kontrolü yapmak isteyen polisleri şaşırtan görüntü
Alkol kontrolü yapmak isteyen polisleri şaşırtan görüntü
Alkol kontrolü yapmak isteyen polisleri şaşırtan görüntü
Alkol kontrolü yapmak isteyen polisleri şaşırtan görüntü

YORUMLAR
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alkolmetre, Tragger, Edirne, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkol kontrolü yapmak isteyen polisleri şaşırtan görüntü - Son Dakika


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