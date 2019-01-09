Alkol ve Alkollü İçki Tesisi Kurma, Üretim ve Proje Tadilat İzin Bedelleri

Alkol ve alkollü içki tesisi kurma ve üretme izinleriyle proje tadilat izni 2019 yılı bedelleri belirlendi.

Alkol ve alkollü içki tesisi kurma ve üretme izinleriyle proje tadilat izni 2019 yılı bedelleri belirlendi.



Tarım ve Orman Bakanlığının, "Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21. Maddesinin

Uygulanmasına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, alkol ve alkollü içki tesisi kurma izni, üretim izni ve proje tadilat iznine ilişkin 2019 yılı bedelleri belli oldu.



Tesis kurma izni maktu bedeli bira için en az 11 bin 30 lira, şarap ve aromatize şarap için yıllık 20 bin litre veya daha az kapasitede olanlarda en az 2 bin 941 lira ve yıllık 20 bin litreden fazla kapasitede bulunanlarda en az 7 bin 353 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 36 bin 765 lira olacak.



Tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına, bira için 11,03 lira, şarap ve aromatize şarap için 18,38 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 59,17 lira, distile alkollü içkiler için 125 lira olarak hesaplanacak. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izin belgesi verilirken bakiyesi tahsil edilecek.



Üretim izni maktu bedeli, bira için en az 11 bin 30 lira, şarap ve aromatize şarap için yıllık 20 bin litre veya daha az kapasitede en az 2 bin 941 lira ve yıllık 20 bin litreden daha fazla kapasitede en az 7 bin 353 lira, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 36 bin 765 lira olarak belirlendi. Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanacak.



Proje tadilatı izin bedeli ise mevcut üretime aynı kategori içinde bir alt kategori eklenmesinde ve kapasite artırımında, yıllık bin litre üzerinden aromalı bira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı hariç tesis kurma izin bedelinin iki katı şeklinde hesaplanıp izin verilmeden önce tahsil edilecek.



Bira tesislerinde aromalı bira üretimi için en az 22 bin 60 lira, şarap tesislerinde yarı köpüren şarap, meyve şarabı üretimi için ayrı ayrı en az 36 bin 765 lira maktu olmak üzere, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına 59,17 lira proje tadilat izni bedeli alınacak.



Alkol ve alkollü içkilerin iç ve dış ticaretteki hizmet bedelleri



Öte yandan, Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. ve Geçici 5. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, alkol ve alkollü içkilerin iç ve dış ticaretinde uygulanacak 2019 yılı hizmet bedelleri belirlendi.



Hizmet bedeli, aylık satış raporuna göre beher bin litre başına bira için 10,93 lira, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 18,21 lira, aromalı bira, yarı köpüren şarap, meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 65,56 lira, distile alkollü içkiler için 117,07 lira olacak.



Dağıtım yetki belgesi maktu bedeli bira için en az 22 bin 59 lira, aromalı bira için en az 44 bin 117 lira, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 20 bin litre veya daha az faaliyet hacminde en az 5 bin 883 lira ve 20 bin litreden daha fazla faaliyet hacminde en az 14 bin 705 lira, yarı köpüren şarap meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için en az 36 bin 765 lira, distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı en az 52 bin 830 lira alınacak.



Dağıtım yetki belgesi bedeli faaliyet hacmi üzerinden beher bin litre başına bira için 22,06 lira, aromalı bira için 36,76 lira, şarap, köpüren şarap ve aromatize şarap için 36,76 lira, yarı köpüren şarap meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için 118,33 lira, distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı 211,33 lira olacak.



Dağıtım yetki belgesi yenileme bedeli de kategori ve alt kategori bazında ayrı ayrı 4 lira 410 lira olarak belirlendi.



Tebliğler, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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