Alkol ve tütün kaçakçıları çok sayıda ürünle yakalandı - Son Dakika
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Alkol ve tütün kaçakçıları çok sayıda ürünle yakalandı

06.06.2022 15:33
Alkol ve tütün kaçakçıları çok sayıda ürünle yakalandı

Denizli'de alkol ve tütün kaçakçılığı yapan 2 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli'de alkol ve tütün kaçakçılığı yapan 2 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli'de "Alkollü İçki Kaçakçılığı ve Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı" suçları ile ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde 3 ayrı adrese operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada 137 bin 900 adet kaçak makaron, 7şişe sahte alkol, 3 adet alkol üretim malzemesi ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. - DENİZLİ

Alkol ve tütün kaçakçıları çok sayıda ürünle yakalandı
Alkol ve tütün kaçakçıları çok sayıda ürünle yakalandı

YORUMLAR
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Denizli'de son bir haftada 1'i ölümlü toplam 134 trafik kazası meydana geldi Denizli'de son bir haftada 1'i ölümlü toplam 134 trafik kazası meydana geldi Kurdukları sistemle sınava giremeden yakalandılar Kurdukları sistemle sınava giremeden yakalandılar
Kaynak: İHA

Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkol ve tütün kaçakçıları çok sayıda ürünle yakalandı - Son Dakika

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