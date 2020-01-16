Alkol ve uyarıcı hap kullandığı iddia edilen genç yaşamını yitirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alkol ve uyarıcı hap kullandığı iddia edilen genç yaşamını yitirdi - Son Dakika

Alkol ve uyarıcı hap kullandığı iddia edilen genç yaşamını yitirdi

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde, alkol ve uyarıcı hap kullandığı iddia edilen genç hayatını kaybetti.

Alkol ve uyarıcı hap kullandığı iddia edilen genç yaşamını yitirdi, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde, alkol ve uyarıcı hap kullandığı iddia edilen genç hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Alsancak Mahallesi 1469 sokakta bulunan bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, uyarıcı hap ve alkol kullanan Ufuk Öncü (27), kimliği öğrenilemeyen kız arkadaşının evine gelerek, kendini iyi hissetmediğini ve uyumak istediğini söyleyerek yattı. Bir süre sonra Öncü'nün fenalaştığını gören kız arkadaşı, olayı sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontroller sonucunda Öncü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.


Öte yandan, durumun bildirilmesi üzerine adrese gelen polis ekiplerince apartman dairesinde incelemeler yapılırken, gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Konak, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 07:41 Kaynak: İHA
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