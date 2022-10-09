Alkol yüzünden ehliyeti alınan sürücü yine alkollü yakalanınca "Annem duyarsa beni mahvedecek" - Son Dakika
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Alkol yüzünden ehliyeti alınan sürücü yine alkollü yakalanınca "Annem duyarsa beni mahvedecek"

09.10.2022 10:56

- Alkol yüzünden ehliyeti alınan sürücü yine alkollü yakalanınca "Annem duyarsa beni mahvedecek" dedi Abartı egzozla şehir turu yapan magandayı polis kovalamacayla yakaladı Antalya'da abartı egzoz ile çevreye rahatsızlık veren otomobil sürücüsü vatandaşların şikayeti üzerine polis ekiplerini...

- Alkol yüzünden ehliyeti alınan sürücü yine alkollü yakalanınca "Annem duyarsa beni mahvedecek" dedi

Abartı egzozla şehir turu yapan magandayı polis kovalamacayla yakaladı

ANTALYA - Antalya'da abartı egzoz ile çevreye rahatsızlık veren otomobil sürücüsü vatandaşların şikayeti üzerine polis ekiplerini peşine taktı. Polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu önü kesilerek yakalanan otomobil sürücüsü genç, polisin 'Neden kaçtın?' sorusuna "Ehliyetim yoktu. Araç annemin üzerine kayıtlı. Duyarsa beni mahvedecek" ifadelerini kullandı.

Alanya ilçesinde abartı egzoz ile cadde cadde gezerek çevreye rahatsızlık veren otomobil ihbarı üzerine İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler harekete geçti. Belirli noktaları kapatan trafik polisleri çevreye rahatsızlık veren aracın 34 BKV 20 plakalı otomobil olduğunu tespit etti. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntülerinden takip edilen araç Alaiye Caddesi üzerine polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü bir anlık manevra ile kaçmaya devam etti. Peşine takılan ekipleri atlatmak isteyen trafik magandası yaklaşık 200 metre ileride polis ekipleri tarafından yakalandı.

Uyuşturucu çıkan otomobilin sürücüsü ehliyetini alkolden yakalatmış

Otomobil sürücüsü Tunahan B., yanında bulunan arkadaşı Soner Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda bir miktar esrar yakalandı. Yapılan kontrollerde alkollü çıkan sürücü Tunahan B'nin daha önceden alkollü araç kullanma suçundan sürücü belgesini yakalattığı öğrenildi. Gözaltına alındığı sırada sürücü Tunahan B'ye polis ekiplerinin neden kaçtığını sorması üzerine verdiği cevap pes dedirtti. Alkollü sürücü Tunahan B., verdiği cevapta "Ehliyetim yoktu. O yüzden kaçtım ağabey. Araba annemin üzerine kayıtlı. Duyarsa beni mahvedecek" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanma, 'Dur' ihtarına uymama, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek gibi kural ihlallerinden 10 bin 500 TL para cezası kesildiği öğrenildi. Aracın ise trafikten men edilerek otoparka çekildiği belirtildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkol yüzünden ehliyeti alınan sürücü yine alkollü yakalanınca 'Annem duyarsa beni mahvedecek' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alkol yüzünden ehliyeti alınan sürücü yine alkollü yakalanınca "Annem duyarsa beni mahvedecek" - Son Dakika
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