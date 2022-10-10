Alkol yüzünden ehliyeti alınan sürücü yine alkollü yakalandı, "Annem duyarsa beni mahvedecek" dedi - Son Dakika
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Alkol yüzünden ehliyeti alınan sürücü yine alkollü yakalandı, "Annem duyarsa beni mahvedecek" dedi

10.10.2022 00:57
Alkol yüzünden ehliyeti alınan sürücü yine alkollü yakalandı, "Annem duyarsa beni mahvedecek" dedi

Antalya'da abartı egzoz ile çevreye rahatsızlık veren otomobil sürücüsü, vatandaşların şikayeti üzerine polis ekiplerini peşine taktı.

Antalya'da abartı egzoz ile çevreye rahatsızlık veren otomobil sürücüsü, vatandaşların şikayeti üzerine polis ekiplerini peşine taktı. Polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu önü kesilerek yakalanan otomobil sürücüsü genç, polisin 'Neden kaçtın?' sorusuna "Ehliyetim yoktu. Araç annemin üzerine kayıtlı. Duyarsa beni mahvedecek" cevabını verdi.

Alanya ilçesinde abartı egzoz ile cadde cadde gezerek çevreye rahatsızlık veren bir otomobil olduğu ihbarı üzerine İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler harekete geçti. Belirli noktaları kapatan trafik polisleri, çevreye rahatsızlık veren aracın 34 BKV 20 plakalı otomobil olduğunu tespit etti. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinden takip edilen araç, Alaiye Caddesi üzerinde polis tarafından durdurulmak istendi. Ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü bir anlık manevra ile kaçmaya devam etti. Peşine takılan ekipleri atlatmak isteyen trafik magandası, yaklaşık 200 metre ileride polis tarafından yakalandı.

Uyuşturucu çıkan otomobilin sürücüsü ehliyetini alkolden yakalatmış

Otomobil sürücüsü Tunahan B. ve yanında bulunan arkadaşı Soner Y., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bir miktar esrar bulundu. Yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edilen sürücü Tunahan B'nin daha önceden alkollü araç kullanma suçundan sürücü belgesini yakalattığı öğrenildi. Gözaltına alınan Tunahan B'ye polis ekiplerinin neden kaçtığını sorması üzerine verdiği cevap ise pes dedirtti. Tunahan B., "Ehliyetim yoktu. O yüzden kaçtım ağabey. Araba annemin üzerine kayıtlı. Duyarsa beni mahvedecek" ifadelerini kullandı.

Sürücüye Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanma, 'Dur' ihtarına uymama, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek gibi kural ihlallerinden 10 bin 500 TL para cezası kesildiği öğrenildi. Aracın ise trafikten men edilerek otoparka çekildiği belirtildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkol yüzünden ehliyeti alınan sürücü yine alkollü yakalandı, 'Annem duyarsa beni mahvedecek' dedi - Son Dakika

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