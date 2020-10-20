Alkol zehirlenmesiyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Alkol zehirlenmesiyle hayatını kaybetti

20.10.2020 12:35
Alkol zehirlenmesiyle hayatını kaybetti, System.String[]

Zonguldak'ta Y.B. alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta Y.B. alkol zehirlenmesinden hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Y.B. isimli vatandaş sabah uyandığında gözleri görmeyince durumu ailesine haber verdi. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Y.B.'nin birden fazla organının fonksiyonunu kaybettiği öğrenildi. 10 gün boyunca hastanede tedavisi süren Y.B., doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Yapılan otopside alkol zehirlenmesine bağlı hayatını kaybettiği teşhisi konulan Y.B., otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. - ZONGULDAK

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Zonguldak, Vatandaş, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkol zehirlenmesiyle hayatını kaybetti - Son Dakika

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