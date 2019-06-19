Son Dakika Haberleri: Alkolden kurtuluşunun 27'nci yılını pasta ile kutladı
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Alkolden kurtuluşunun 27'nci yılını pasta ile kutladı

55 dakika önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Şerafettin Esen, alkolü bırakışının 27'nci yılını pasta keserek kutladı.

Alkolden kurtuluşunun 27'nci yılını pasta ile kutladı, System.String[]
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Şerafettin Esen, alkolü bırakışının 27'nci yılını pasta keserek kutladı. 59 yaşındaki Esen'i çok sayıdaki arkadaşı da yalnız bırakmadı.

Ayvalık'ta bir kurumda görev yaparken yakalandığı alkol bağımlılığından kurtulan bir çocuk ve bir torun sahibi Şerafettin Esen, Burhaniye'de Ayık Yaşam Derneği'ni kurarken, alkolü bırakmak isteyen çok sayıdaki vatandaşa da yardımcı oldu. Dernek lokalinde İzmir ve Balıkesir merkezden gelen arkadaşları ile bir araya gelen Esen, 27'nci yıl pastasını kesti. Pasta törenine Belediye Meclis Üyesi Tarı Erdil de katıldı. Mekanlarının yetersiz olduğunu anlatan Esen, bu konuda Erdil'den yardım istedi. Erdil de, konuyu Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'e ileteceğini söyledi. Sık sık toplantılar yaptıklarını anlatan Şerafettin Esen, "Bırakılmayacak diye bir şey yok. Ben 27 yıl önce bıraktım. Bugüne kadar da çok sayıda insanın bırakmasına vesile olduk. Alkolle başı dertte olan herkesi bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:56 Kaynak: İHA
Ayvalık, Balıkesir, Burhaniye, Yaşam
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