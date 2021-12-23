Alkolden, tütüne; İstanbul'da ele geçirilen 310 ton madde imha edildi - Son Dakika

İSTANBUL'da 2021 yılında yapılan operasyonlarda ele geçirilen, aralarında alkol ve tütün mamullerinin de bulunduğu toplam 310 ton madde imha edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul genelinde 2021 yılında yaptığı operasyonlarda sahte alkol, tütün ürünleri ve diğer suç unsurları dahil toplam 310 ton madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda ele geçirilen maddeler Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17-20 Aralık 2021 tarihleri arasında imha edildi.