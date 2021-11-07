Alkolden zehirlenen şahıs yoğun bakıma alındı - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde alkol içtikten sonra eve gelen ve bir anda fenalaşan bir şahıs, bilincini kaybetmesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavilerin ardından Salihli ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edilen şahıs, yoğun bakım servisine alındı. Alkol zehirlenmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, U.B.(35) isimli şahıs, Kula'ya bağlı İncesu Mahallesi'nde alkol içtikten sonra, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında ikamet ettiği merkez 4 Eylül Mahallesi'ndeki evine gelip fenalaştı. Aile fertlerinin durumu fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi ikamette yapılan şahıs, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada bilinci kapanan şahıs, Salihli ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan alkol zehirlenmesi ile ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. - MANİSA