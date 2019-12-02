Son Dakika Haberleri: Alkolik olduğu ileri sürülen kocası tarafından tek edilen iki çocuk annesi uzanacak yardım elini...
Son Dakika Güncel Alkolik olduğu ileri sürülen kocası tarafından tek edilen iki çocuk annesi uzanacak yardım elini... - Son Dakika

Alkolik olduğu ileri sürülen kocası tarafından tek edilen iki çocuk annesi uzanacak yardım elini...

7 saat önce

Şanlıurfa'da kendisinden 30 yaş büyük biriyle ailesi tarafından zorla evlendirilen ve 2 çocuğu olan Fatma Öncel, alkolik olduğunu ileri sürdüğü kocası tarafından terk edildi.

Alkolik olduğu ileri sürülen kocası tarafından tek edilen iki çocuk annesi uzanacak yardım elini..., System.String[]

Şanlıurfa'da kendisinden 30 yaş büyük biriyle ailesi tarafından zorla evlendirilen ve 2 çocuğu olan Fatma Öncel, alkolik olduğunu ileri sürdüğü kocası tarafından terk edildi. Yaşadığı evin kirasını ödeyemeyen, soba dahi alamayan Öncel, yardım bekliyor.


Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Fatma Öncel, iddiaya göre kendisinden 30 yaş büyük biriyle 10 yıl önce zorla evlendirildi. Daha sonra eşinin alkolik olduğunu öğrenen Öncel, 10 yıl boyunca ailesine karşı gelmemek için evliliğini sürdürdü. Son olarak eşi tarafından terk edilen ve henüz boşanamayan 2 çocuk annesi kadın, kış öncesinde zorlu bir yaşam mücadelesi vermeye başladı. Kiralık evinde kendisine uzanacak bir yardım eli bekleyen kadın, soba bile alamadığını, bu yüzden çocuklarının üşüdüğünü dile getirdi.


Hiçbir gelinin olmadığını belirten Fatma Öncel, "10 yıl önce ailem beni 64 yaşında biriyle evlendirdi. Hiç sormadan beni tanımadığım birine verdiler. Belki hayvanlar bile bizden iyidir. O adam da alkolik çıktı. Kaç yıldan sonra 2 çocuğum oldu. O adamın kendine faydası yoktu. Bizi bıraktı gitti, ne kirayı ödeyebiliyorum ne de bir gelir elde edebiliyorum. Hiçbir gelirim yok. Hep milletin eskileriyle yaşıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum elimden hiçbir şey gelmiyor, çok çaresizim" diyerek gözyaşlarını tutamadı.


Komşusu Fatma Çayır da, "Eşinin her han gibi bir yardımı yok, ayyaş biri. Eve geldiğinde kendisini zorla eve atıyor. Ben komşusuyum eve geldiğini gördüm kapıyı açamadan yere düştü. Adamın kendisine hayrı yok. Kadın da gerçekten yardıma muhtaç biri" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:48 Kaynak: İHA
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