Alkolik yeğen uzaklaştırma kararı dinlemedi! Annesi sinir krizi geçirdi - Son Dakika

Bursa'da yaşayan Mehmet K. farklı zamanlarda alkol alıp kendisini tehdit ettiği iddiasıyla yeğeni Aydın A. hakkında mahkemeye başvurarak, uzaklaştırma kararı aldırdı.

KAPIYI KIRMAYA ÇALIŞTI

Bu karara sinirlenen Aydın A. bu sabah saat 10.30 sıralarındadayısının evine geldi. Aydın A.'nın geldiğini gören Mehmet K., dairenin kapısını kilitleyerek polise haber verdi. Bu sırada Aydın A. kapıyı kırmaya çalıştı. Polisin geldiğini gören Aydın A., çatıya çıktı.

POLİSLERİN ÜZERİNE DEMİR ÇUBUK FIRLATTI

Polislerin üzerine çatıdaki demir çubukları atan Aydın A.'nın intihar edeceğini söylemesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Bu sırada evde bulunan Aydın A.'nın annesi Gülsem A., dayısı Mehmet K. ve ailesi, polis ekiplerince güvenlik önlemleri alınarak, dışarı çıkarıldı.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sinir krizi geçiren Gülsem A.'ya sağlık ekiplerince müdahale edildi. Çatıya çıkan polis ekipleri, Aydın A.'yı aramaya başladı ancak yan evlerin çatılarına atlayarak, kaçtığını tespit etti. Aydın A.'nın bulunması için çalışma başlatıldı.