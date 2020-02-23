Alkollü 2 arkadaşın kavgası kanlı bitti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alkollü 2 arkadaşın kavgası kanlı bitti - Son Dakika

Alkollü 2 arkadaşın kavgası kanlı bitti

7 saat önce

Bilecik'te alkollü bir mekanda alkol alan iki arkadaşın hesap ödeme tartışması kanlı bitti.

Alkollü 2 arkadaşın kavgası kanlı bitti, System.String[]

Bilecik'te alkollü bir mekanda alkol alan iki arkadaşın hesap ödeme tartışması kanlı bitti.


Edinilen bilgilere göre, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde alkollü bir mekanda gece 03.00 sıralarında Onur T. ile Selçuk S. aynı masada alkol aldıktan sonra, hesap konusunda aralarında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce, Onur T. bıçakla Selçuk S.'yi sol bacağından bıçakladı. Yaşanan karmaşada sol elinden de bıçak darbesi alan Selçuk S., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan Onur T.'yi yakalama çalışmaları sürüyor. - BİLECİK

Cumhuriyet Mahallesi, Bilecik, Selçuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kontrol noktasından kaçan sürücü, polis memurunun direksiyonunu tutmasıyla durmak zorunda kaldı
Polisler tarafından kelepçelenen hırsız, "Kalp pilim var, dikkat edin" diye yalvardı Öğrenci servisi şoförünün üzerine tiner döküp yakan kadın tutuklandı 1.5 milyon lira kredi çekip aldığı büyükbaş hayvanları hastalanan muhtar intihar etti

Son Dakika Haberleri
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 23:46:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alkollü 2 arkadaşın kavgası kanlı bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]