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Alkollü 2 şahıs kafede kavga ettikleri kişileri bıçakladı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Alkollü 2 şahıs kafede kavga ettikleri kişileri bıçakladı: 1 ölü, 4 yaralı

17.11.2021 21:17

Kocaeli'de bir kafenin önüne gelen alkollü 2 şahıs, burada tartıştıkları 4 kişiyi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayda bir kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi ise hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Çayırova ilçesi Yenimahalle Fatih Caddesi üzerinde kimliği belirsiz alkollü 2 şahıs, bir kafenin önüne gelerek burada bulunan şahıslarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 2 şahıs, yanlarında getirdikleri bıçaklarla Muhammet Harun Kayabaşı, Bedirhan B., Serkan A. ve Ahmet T. olmak üzere 4 kişiyi yaralayıp olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Alkollü 2 şahıs kafede dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

1'İ AĞIR 4 YARALI

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AĞIR YARALI, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Muhammet Harun Kayabaşı, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisine hastanede devam edilirken, polis ekipleri 1 kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaralayan alkollü şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Alkollü 2 şahıs kafede dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı
Ağır yaralanan Muhammet Harun Kayabaşı hayatını kaybetti
Alkollü 2 şahıs kafede kavga ettikleri kişileri bıçakladı: 1 ölü, 4 yaralı
Alkollü 2 şahıs kafede kavga ettikleri kişileri bıçakladı: 1 ölü, 4 yaralı
Alkollü 2 şahıs kafede kavga ettikleri kişileri bıçakladı: 1 ölü, 4 yaralı

Fatih, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü 2 şahıs kafede kavga ettikleri kişileri bıçakladı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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