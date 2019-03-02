Son Dakika Haberleri: Alkollü Adamın İnadı Pes Dedirtti

Alkollü Adamın İnadı Pes Dedirtti

28 dakika önce

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde cadde üzerine yüzükoyun yatan bir kişi, yolu trafiğe kapattı.

Alkollü Adamın İnadı Pes Dedirtti, System.String[]
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde cadde üzerine yüzükoyun yatan bir kişi, yolu trafiğe kapattı. Sağlık ekipleri, alkollü olduğu belirtilen adamı uzun uğraşlar sonucu ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Anafartalar Mahallesi Çankırı Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, caddenin Ulus istikametinde yolun ortasına yüzükoyun yattı. Caddeden geçen otomobil sürücüleri, yaşlı adamı son anda fark ederek durdu. Alkollü olduğu belirtilen adam, çevredekilerin yardımıyla güçlükle kaldırıma getirildi. Ancak alkollü kişi yeniden caddenin ortasına uzandı.

"POLİS GELSİN, BENİM TELEFONUMU GETİRİN"

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, alkollü olduğu öğrenilen adama kaldırıma geçmesi için telkinde bulundu. Sağlık ekiplerine direnen adam, "Polis gelsin, benim telefonumu getirin' diyerek ekiplere direndi. Bu sırada caddede uzun araç kuyrukları oluşurken, çevrede toplanan vatandaşlar da olayı meraklı gözlerle seyretti. Sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sedyeye bağlanan adam, çevresindekilere küfürler savurarak direnmeyi sürdürdü. "Ben hakkımı istiyorum, beni ne hakla kaldırırısınız" diyerek bağıran adamın ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 09:43 Kaynak: DHA

Ulus, Çankırı, Anafartalar Mahallesi, Altındağ, Güncel
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