Son Dakika Haberleri: Alkollü araç kullanan 1 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Alkollü araç kullanan 1 kişi tutuklandı

Alkollü araç kullanan 1 kişi tutuklandı

2 saat önce

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alkol veya uyuşturucu etkisinde araç kullanmak suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

Alkollü araç kullanan 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alkol veya uyuşturucu etkisinde araç kullanmak suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.


Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak suçundan aranan T.K. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Avanos, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:14 Kaynak: İHA
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