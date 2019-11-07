Son Dakika Haberleri: Alkollü araç kullanan 13 sürücünün ehliyetine el konuldu
Son Dakika 3. Sayfa Alkollü araç kullanan 13 sürücünün ehliyetine el konuldu

Alkollü araç kullanan 13 sürücünün ehliyetine el konuldu

7 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde alkol denetlemesi yapıldı.

Alkollü araç kullanan 13 sürücünün ehliyetine el konuldu, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde alkol denetlemesi yapıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alkol etkisinde araç kullanımı kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla alkol denetimi yapıldı. Yapılan kontrollerde 433 araç sürücüsü denetlenirken kusurlu olduğu tespit edilen 23 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 13 araç sürücüsünün ehliyetine ise alkollü araç kullanmaktan dolayı el konuldu. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:16 Kaynak: İHA
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