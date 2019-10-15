Alkollü araç kullanan 15 sürücünün ehliyetine el konuldu
22 dakika önce
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan alkol denetimleri sonrasında 15 araç sürücünün ehliyetine el konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:26 Kaynak: İHA
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan alkol denetimleri sonrasında 15 araç sürücünün ehliyetine el konuldu.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan alkol denetimlerinde 36 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 15 araç sürücüsünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulurken 4 araç ise trafikten men edildi. - NEVŞEHİR
Yerde bulduğu içinde 76 bin TL bulunan paketi 'Sahibi bulunsun' diyerek dükkana teslim etti Vergi cezalarında uzlaşmayla indirim Tarım Bakanlığı'nın kara listesindeki bu çikolata ve içeceklere dikkat Son dakika: ABD Münbiç'ten çekildi, Rusya devriye görevinde