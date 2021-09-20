Alkollü araç kullanan genç polise yakalandı - Son Dakika

Aksaray'da alkollü araç kullanırken polise yakalanan gencin ehliyetine el konulurken, kesilen cezanın ardından araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Bankalar Caddesi ve Ankara Caddesi'nin birleştiği noktada uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 68 FE 966 plakalı Volkswagen marka aracı durdurdu. Otomobil sürücüsünün Onur C. (22) olduğunu tespit eden polis, sürücünün tavırlarından alkollü olduğunu fark ederek sürücüye alkol testi yaptı. Yapılan alkol testinde sürücünün 96 promil alkollü olduğunu belirleyen polis, ceza işlemi başlattı. Otomobil sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan 3 bin 169 lira para cezası kesilirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Otomobil ise çekici marifetiyle otoparka çekilerek trafikten men edildi. - AKSARAY