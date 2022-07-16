Alkollü araç kullanan kaymakam, 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine neden olmuştu! 10 yıla kadar hapis istemiyle tutuklandı - Son Dakika
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Alkollü araç kullanan kaymakam, 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine neden olmuştu! 10 yıla kadar hapis istemiyle tutuklandı

16.07.2022 21:42

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde alkollü araç kullanırken kazaya karışan Batman'ın Gercüş ilçesi Kaymakamı Server Sinanoğlu, bir çocuğun ölümüne neden oldu. Gözaltına alınan kaymakam, 10 yıla kadar hapis istemiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gercüş Kaymakam Server Sinanoğlu, dün saat 15.00 sıralarında kendisine tahsis edilen kaymakamlığa ait resmi plakalı makam aracıyla tek başına Diyarbakır'a gitmek için yola çıktı.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ÇARPTI

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Akpınar Mahallesi'ndeki Özgürlük Bulvarı ile Bismil- Batman karayolunun kesiştiği noktada yer alan trafik ışıklarında Kaymakam Sinanoğlu, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammet Ç. isimli çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle aşırı hız sonucu kontrolden çıkan araç bu kez de kırmızı ışıkta duran araca çarparak durabildi.

Diyarbakır'da alkollü olarak kazaya karışan kaymakam tutuklandı

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Muhammet Ç. ile kırmızı ışıkta duran aracın sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar iki yaralıyı da Bismil Devlet Hastanesine sevk etti. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Muhammet Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer yaralının tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden Muhammet Ç.'nin Diyarbakır'da ailesiyle birlikte yaşadığı, Bayram tatili nedeniyle dedesini ziyaret etmek için Bismil'e gittiği öğrenildi.

Diyarbakır'da alkollü olarak kazaya karışan kaymakam tutuklandı

KAYMAKAM ALKOLLÜ ÇIKTI

Otopsi işlemleri tamamlanan küçük Muhammet'in cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Kaymakam Sinanoğlu, polislerce doktor raporu alınmak üzere hastaneye götürüldü. Burada yapılan muayene ve alınan kan örneklerinde Kaymakamın alkollü olduğu ortaya çıkınca hakkında gözaltı kararı verildi. Geceyi emniyette geçiren kaymakam Server Sinanoğlu bugün Bismil Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi savcılıkça sorgusu yapılan Kaymakam daha sonra tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Diyarbakır'da alkollü olarak kazaya karışan kaymakam tutuklandı

10 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Burada ifadesi alınan kaymakam, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak, alkollü araç kullanarak kasten trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da alkollü olarak kazaya karışan kaymakam tutuklandı
YORUMLAR
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Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu'nun kullandığı araç çocuğa çarptı Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu'nun kullandığı araç çocuğa çarptı Seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç yandı Seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç yandı
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Tragger, Gercüş, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü araç kullanan kaymakam, 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine neden olmuştu! 10 yıla kadar hapis istemiyle tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alkollü araç kullanan kaymakam, 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine neden olmuştu! 10 yıla kadar hapis istemiyle tutuklandı - Son Dakika
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