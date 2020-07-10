Alkollü araç kullanan sürücülere af yok - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ilçe halkının güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşam sürmesi için denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Özellikle alkollü araç kullanan sürücülere geçit verilmiyor.



Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede son bir aylık dönemde yapılan denetimlerde 2 bin 401 araç ve sürücüsünün denetledi. Alkollü halde araç kullanan toplam 37 sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli ve idari işlem yapıldı. 32 sürücünün ehliyetleri 6 ay ile 5 yıla kadar geçici iptal edilirken 5 sürücünün ehliyeti ise daimi olarak iptal edildi. Alkollü bir şekilde trafiğe çıkan bu sürücülere 53 bin 340 TL para cezası uygulandı.



Diğer taraftan denetimlerde trafik yönünden eksikleri bulunan ve kurallara uymayan 921 araç sürücüsünü de 329 bin 105 TL para cezası kesildi. Yetkililer güvenli ve huzurlu bir İlçe için denetimlerin sürdürüleceğini belirtirken özellikle sürücülerin hem kendi hem de karşı tarafın can güvenliği için alkollü araç kullanmamaları noktasında tavsiyede bulundular. - BİLECİK