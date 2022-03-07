Alkollü araç kullanan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
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Alkollü araç kullanan sürücülere ceza yağdı

07.03.2022 18:38
Alkollü araç kullanan sürücülere ceza yağdı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince alkollü araç kullanan sürücülere yönelik yapılan denetimlerde 8 sürücünün ehliyetine el koyulurken, 23 bin 768 lira idari para cezası kesildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince alkollü araç kullanan sürücülere yönelik yapılan denetimlerde 8 sürücünün ehliyetine el koyulurken, 23 bin 768 lira idari para cezası kesildi.

Karasu ilçesinde polis ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde yaptığı 3 günlük denetimde alkollü olduğu tespit edilen 8 sürücünün ehliyetine el koyulurken, toplam 23 bin 768 lira idari para cezası kesildi. Denetimlerde 1 araç ise trafikten men edildi. - SAKARYA

Alkollü araç kullanan sürücülere ceza yağdı
Alkollü araç kullanan sürücülere ceza yağdı
Alkollü araç kullanan sürücülere ceza yağdı

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Para Cezası, Sakarya, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü araç kullanan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alkollü araç kullanan sürücülere ceza yağdı - Son Dakika
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