Alkollü araç kullanan sürücünün davası seri muhakeme usulüyle 2 saatte sonuçlandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, seri muhakeme usulüyle görülen davada alkollü araç kullandığı iddiasıyla yargılanan sanığın yargılanması yaklaşık 2 saatte sonuçlandı.

Başsavcılığın daveti üzerine saat 15.00'te adliyeye gelen şüpheli İ.M, avukat huzurunda seri yargılanmayı ve teklif edilen cezayı kabul etti. Bunun üzerine sanık görevlendirilen 4. Asliye Ceza Mahkemesine, olayın karara bağlanması üzerine sevk edildi. Mahkeme sanığın ifadesini avukat huzurunda alarak saat 16.50'de hükmü verdi ve yargılamayı sonlandırdı.

İ.M'nin 6 aylık hapis cezası 3 aya düşürüldü, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede alkollü araç kullanarak suç işleyen şüpheli İ.M. hakkında 3 ay ile 2 yıl arasında hapis istemiyle dava açıldığını hatırlattı.

Seri Mahkeme Usulü Soruşturma Bürosu'nun ilk kararını 1 saat 50 dakika süren yargılama sonrasında verdiğini dile getiren İnanç, "Böylece yıllarca sürebilecek dava süreci çok kısa bir sürede bitirildi. Ayrıca dava sonucunda alabileceği cezanın yarısını aldı." diye konuştu.