Alkollü araç kullanınca ehliyetine 2030 yılına kadar el konuldu - Son Dakika
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Alkollü araç kullanınca ehliyetine 2030 yılına kadar el konuldu

6 saat önce

Ordu'da şehir merkezinde hızlı araç kullanan ve trafik ekiplerine 4. kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2030 yılına kadar el konuldu.

Alkollü araç kullanınca ehliyetine 2030 yılına kadar el konuldu, System.String[]

Ordu'da şehir merkezinde hızlı araç kullanan ve trafik ekiplerine 4. kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2030 yılına kadar el konuldu. Sürücüye ayrıca 8 bin 818 lira para cezası kesildi.


Ordu'nun Altınordu ilçesinde gerçekleştirilen radar uygulamasında hız ihlali yapan otomobile trafik ekipleri dur ihtarı yapıldı. Ancak A.F.P. adlı sürücü ihtara uymayarak şehir merkezi istikametine aşırı hızlı ve tehlikeli bir şekilde devam etti.


Söz konusu araç ekiplerce takip edilerek ilçe merkezi girişinde alınan güvenlik tedbirleri ve trafiğin durdurulmasıyla yakalandı.


Yapılan alkol kontrolünde şahsın yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu tespit edilerek 4. kez alkollü araç kullandığı tespit edildi. Sürücünün sürücü belgesi 2030 tarihine kadar geçici süre ile geri alındı. Ayrıca Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 8 bin 818 lira idari para cezası uygulanarak araç trafikten men edildi. - ORDU

Altınordu, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:11 Kaynak: İHA
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