Alkollü araç kullanırken bir kişinin ölümüne sebebiyet veren şahıs 4 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika
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Alkollü araç kullanırken bir kişinin ölümüne sebebiyet veren şahıs 4 yıl hapis cezası aldı

11.05.2022 16:48
Alkollü araç kullanırken bir kişinin ölümüne sebebiyet veren şahıs 4 yıl hapis cezası aldı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına sebebiyet veren sürücü, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle 4 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin de yaralanmasına sebebiyet veren sürücü, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle 4 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, 2019 yılının Kasım ayında Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Yenice köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nadir D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak bariyerlere çarparak takla attı. Araçta bulunan 19 yaşındaki Yasin Subaşı hayatını kaybetti. Kazada sürücü Nadir D., Orhan K. ve Yılmaz U. da yaralandı.

Olayla ilgili sürücü Nadir D. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan dava açıldı. Duruşmada söz alan Nadir D., kazanın yoldaki imalat hatasından kaynaklandığını iddia ederek, "Kazanın sebebi yolun hatalı olmasındandır. Meydana gelen kaza alkolün etkisi ile değil, yoldaki imalat hatasındandır. Bu yüzden keşif yapılmasını istiyoruz. Bu talebimiz reddedilirse beraatımı ya da cezanın alt sınırdan verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Keşif talebini reddeden mahkeme heyeti, sanık Nadir D.'nin son sözünü sordu. Nadir D., beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Nadir D.'nin 4 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve 1 yıl süreyle ehliyetine el konulmasına karar verdi. Nadir D. hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirildi. - KASTAMONU

Alkollü araç kullanırken bir kişinin ölümüne sebebiyet veren şahıs 4 yıl hapis cezası aldı
Alkollü araç kullanırken bir kişinin ölümüne sebebiyet veren şahıs 4 yıl hapis cezası aldı
Alkollü araç kullanırken bir kişinin ölümüne sebebiyet veren şahıs 4 yıl hapis cezası aldı

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Kastamonu, Tragger, Kasım, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü araç kullanırken bir kişinin ölümüne sebebiyet veren şahıs 4 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alkollü araç kullanırken bir kişinin ölümüne sebebiyet veren şahıs 4 yıl hapis cezası aldı - Son Dakika
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