Alkollü araç kullanırken kazaya karıştı - Son Dakika
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Alkollü araç kullanırken kazaya karıştı

05.05.2022 15:37
Alkollü araç kullanırken kazaya karıştı

Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde hareket halindeki araç park yerinden çıkan araç ile çarpıştı.

Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde hareket halindeki araç park yerinden çıkan araç ile çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre kaza Pehlivanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Çarşı istikametinden Pehlivanlar istikametine gitmekte olan U.A.' nın kullandığı 34 EGN 958 plakalı araç ile S.Y.' nin park halinden hareket ettiği 07 FPB 60 plakalı araç ile çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar kaza yapan sürücülere yardıma koştu. Sürücü U.A.'nin 234 promil alkollü olduğu tespit edildi. Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Maddi hasarlı kazada polis işlem başlattı. - ZONGULDAK

Alkollü araç kullanırken kazaya karıştı
Alkollü araç kullanırken kazaya karıştı
Alkollü araç kullanırken kazaya karıştı

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Zonguldak, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü araç kullanırken kazaya karıştı - Son Dakika


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