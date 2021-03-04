Alkollü araç kullanırken yakalandı, "Alkol alıyorlar" diye şikayet etti - Son Dakika

Alkollü araç kullanırken yakalandı, "Alkol alıyorlar" diye şikayet etti

04.03.2021 00:48

Alkollü araç kullanırken yakalandı, "Alkol alıyorlar" diye şikayet etti Alkollü sürücü kendisini görüntüleyen gazeteciye saldırıp, hakaret etti Aksaray'da alkollü araç kullanırken polis ekiplerine yakalanan 105 promil alkollü sürücü basın mensuplarına saldırarak küfürler yağdırırken, sürücü...

Alkollü araç kullanırken yakalandı, "Alkol alıyorlar" diye şikayet etti

Alkollü sürücü kendisini görüntüleyen gazeteciye saldırıp, hakaret etti

AKSARAY - Aksaray'da alkollü araç kullanırken polis ekiplerine yakalanan 105 promil alkollü sürücü basın mensuplarına saldırarak küfürler yağdırırken, sürücü kendi aldığı alkolü unutup "Bir sürü adam orada alkol alıp geziyor. Adamlar orada alkol alıyor, uyuşturucu içiyor" diye başkalarını şikayet etti.

Olay Atatürk Bulvarı Ereğli Kapı Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, saat 21.00'den sonra başlayan sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde uygulama yapan polis ekipleri Atatürk Bulvarından Makas Kavşağı istikametine seyreden Emre Ç. idaresindeki 68 ABM 029 plakalı otomobili durdurdu. Polisin ilk olarak kısıtlamada muafiyet belgesi kontrolü yaptığı sürücü yapılan alkol kontrolünde 105 promil alkollü çıktı. Bunun üzerine polis ekipleri alkollü sürücüyü araçtan indirerek hakkında yasal işlem başlattı. Bu sırada kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına hakaret ve küfürler yağdıran alkollü sürücü Emre Ç., resmi kurumda çalıştığını belirterek basın mensuplarına saldırdı. Polis ekiplerince güçlükle durdurulmaya çalışılan alkollü sürücü polis memurlarına da güçlük çıkarttı. Bir süre küfürler yağdırmaya devam eden sürücü, alkollü araç kullanırken yakalanmasına rağmen kendi aldığı alkolü unutup, "Bir sürü adam orada alkol alıp geziyor. Adamlar orada alkol alıyor, uyuşturucu içiyor" diye şikayete etti. Uzun süre polis ekiplerine güçlük çıkartan alkollü sürücü yakınlarının gelmesiyle olay sakinleştirilmeye çalışılırken, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere olay yerine gelen polis otosuyla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğu belirlenen sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL idari para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sürücünün aracı ise çekici marifeti ile otoparka çektirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alkollü araç kullanırken yakalandı, Alkol alıyorlar diye şikayet etti
Alkollü araç kullanırken yakalandı, Alkol alıyorlar diye şikayet etti
Alkollü araç kullanırken yakalandı, Alkol alıyorlar diye şikayet etti
Alkollü araç kullanırken yakalandı, Alkol alıyorlar diye şikayet etti

Aksaray, Hakaret, Polis, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü araç kullanırken yakalandı, 'Alkol alıyorlar' diye şikayet etti - Son Dakika


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