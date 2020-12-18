Alkollü araç kullanırken zincirleme trafik kazasına karışan Ahmet Kural'a para cezası - Son Dakika

Üsküdar'da alkollü araç kullandığı sırada zincirleme trafik kazasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan oyuncu Ahmet Kural, 'basit yargılama usulüyle' 12 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Kural'ın sürücü belgesi 10 ay süreyle geri alındı.

Üsküdar Altunizade'de 19 Şubat 2020 tarihinde alkollü araç kullandığı sırada zincirleme trafik kazasına neden olan oyuncu Ahmet Kural'ın "bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis yargılandığı dava, 'basit yargılama usulüyle' karara bağlandı.

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nin ön inceleme tutanağına göre, müşteki Nursen K.nin avukatı suçun olası kasıtla işlendiğinin kabul edilmesini ve Kural'ın trafik güvenliğini ihlal suçundan da cezalandırılmasını talep etti.

12 bin lira para cezası

Davayı basit yargılama usulüyle karara bağlayan mahkeme, Ahmet Kural'ı "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 12 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca Kural'ın sürücü belgesinin 10 ay süreyle geri alınmasına hükmetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Üsküdar'da 19 Şubat 2020 tarihinde oyuncu Ahmet Kural'ın seyir halindeyken önce Berkay Y.'nin, ardından Nursen K.'nin idaresindeki araca çarparak zincirleme trafik kazasına neden olduğu anlatıldı.

Kaza sonrası yapılan ölçümde Kural'ın 1.85 promil alkolü olduğunun tespit edildiğinin kaydedildiği iddianamede, Ahmet Kural'ın "bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL