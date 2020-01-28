Alkollü araç kullanmadığını ispatlayan sürücünün cezası iptal edildi - Son Dakika
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Alkollü araç kullanmadığını ispatlayan sürücünün cezası iptal edildi

6 saat önce

Isparta'da alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapılan sürücü, cezayı mahkeme kararıyla iptal ettirdi.

Isparta'da alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapılan sürücü, cezayı mahkeme kararıyla iptal ettirdi.

Bahçelievler Mahallesi'nde 14 Ocak'ta Mehmet Altın (45) hakkında alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Altın, alkollü olmadığını ispatlamak için hastanede yaptırdığı kan testiyle Sulh Ceza Mahkemesine başvurdu.

Mahkeme, bin 128 lira cezayı ve ehliyete el konulması kararını iptal etti.

Altın, gazetecilere yaptığı açıklamada, aracını durduran polise, kontrol sırasında, alkol kullanmadığını söylediğini belirtti.

Polisin, haklarını hukuk yoluyla arayabileceğini belirttiğini ifade eden Altın, "Ehliyetime el konuldu. Hızlı şekilde hastaneye giderek kan testi yaptırdım. Ertesi gün mahkemeye başvurdum. Başvurumdan sonra haklılığım anlaşıldı." diye konuştu.

Alkollü araç kullanmadığını ispatlayan sürücünün cezası iptal edildi

Bahçelievler Mahallesi, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:25 Kaynak: AA
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