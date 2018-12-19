Son Dakika Haberleri: Alkollü Araç Kullanmaktan Aranan Şahıs Tutuklandı

Alkollü Araç Kullanmaktan Aranan Şahıs Tutuklandı

3 saat önce

İstanbul Bakırköy adli makamlarınca alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanmak suçundan aranan şahıs Nevşehir'de yakalandı.

Alkollü Araç Kullanmaktan Aranan Şahıs Tutuklandı, System.String[]
İstanbul Bakırköy adli makamlarınca alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanmak suçundan aranan şahıs Nevşehir'de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Acıgöl İlçe Emniyet amirliği ekipleri tarafından yol kontrol ve denetleme noktasında yapılan uygulamada Bakırköy adli makamlarınca alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan aranan H.S. yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan H.S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:44 Kaynak: İHA

Nevşehir, Bakırköy, 3. Sayfa
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