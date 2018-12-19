Alkollü Araç Kullanmaktan Aranan Şahıs Tutuklandı
3 saat önce
İstanbul Bakırköy adli makamlarınca alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanmak suçundan aranan şahıs Nevşehir'de yakalandı.
İstanbul Bakırköy
adli makamlarınca alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanmak suçundan aranan şahıs Nevşehir
'de yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Acıgöl
İlçe Emniyet amirliği ekipleri tarafından yol kontrol ve denetleme noktasında yapılan uygulamada Bakırköy adli makamlarınca alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan aranan H.S. yakalandı. Polis
ekipleri tarafından gözaltına alınan H.S. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:44 Kaynak: İHA
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