Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü trafikte yine alkollü yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulan sürücü, yeniden alkollü araç kullanırken yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, sabah saatlerinde işçi taşıyan servis şoförlerini denetledi.

Ekipler, Sandıklı- Hocalar kara yolunda serada çalışan işçileri taşıyan servis aracını durdurdu.

Kontrolde sürücü H.T'nin alkollü olduğu tespit edildi.

Yaklaşık bir yıl önce alkolden işlem yapılan H.T'nin, ehliyetine iki yıl süreyle el konularak trafikten men edildiği ortaya çıktı.

Sürücüye bin 491 lira trafik cezası kesildi.