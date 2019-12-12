Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü trafikte yine alkollü yakalandı - Son Dakika
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Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü trafikte yine alkollü yakalandı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulan sürücü, yeniden alkollü araç kullanırken yakalandı.

Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü trafikte yine alkollü yakalandı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulan sürücü, yeniden alkollü araç kullanırken yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, sabah saatlerinde işçi taşıyan servis şoförlerini denetledi.

Ekipler, Sandıklı- Hocalar kara yolunda serada çalışan işçileri taşıyan servis aracını durdurdu.

Kontrolde sürücü H.T'nin alkollü olduğu tespit edildi.

Yaklaşık bir yıl önce alkolden işlem yapılan H.T'nin, ehliyetine iki yıl süreyle el konularak trafikten men edildiği ortaya çıktı.

Sürücüye bin 491 lira trafik cezası kesildi.

Jandarma, Sandıklı, Sabah, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:16 Kaynak: AA
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