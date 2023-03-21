Alkollü sürücüye suçüstü! Polisleri ringe çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Alkollü sürücüye suçüstü! Polisleri ringe çağırdı

21.03.2023 14:09

Alkollü araç kullanan bir şüpheli, polis ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalan şahıs bu seferde "Üniformanı çıkartıp geç karşıma, ben lisanslı boksörüm" diyerek boks polisleri boks maçına çağırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde yaşanan olayda, alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen bir şahıs polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan şahıs, aracıyla kaçtı. Kısa süreli bir kovalamacanın ardınan yakalanan şahıs bu seferde polislere güçlük çıkardı.

"ÜNİFORMANI ÇIKART GEÇ KARŞIMA"

Ters kelepçeli bir şekilde gözaltına alınan şahıs bu seferde "Komserim beni bir bırakın ben terörist değilim, şu üniformanı çıkart geç karşıma. Ben 7 senelik lisanlı boksörüm" diyerek polisleri boks maçına davet etti. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı Özkan Yalım: 'Enkaz Altında Kalan Hasar Gören Kaskosuz Araçlara 120 Bin Liralık Ödeme Bir Sefere Mahsus Ödenmelidir' Özkan Yalım: 'Enkaz Altında Kalan Hasar Gören Kaskosuz Araçlara 120 Bin Liralık Ödeme Bir Sefere Mahsus Ödenmelidir' Büyükşehir, akıllık kavşakların sayısını 123'e çıkarıyor Büyükşehir, akıllık kavşakların sayısını 123'e çıkarıyor

Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücüye suçüstü! Polisleri ringe çağırdı - Son Dakika


Son Dakika
14:34 İYİ Parti'de iki önemli isim, Kılıçdaroğlu'nun oylandığı toplantıya gitmedi
14:28 İYİ Parti'de kritik iki isim, Kılıçdaroğlu'nun isminin oylandığı toplantıya katılmadı
14:26 Restoranın etrafını kuşattılar! Lionel Messi, Arjantin'de canını zor kurtardı
14:05 Fenerbahçe'yi Avrupa'dan saf dışı bırakan Sevilla'da Sampaoli ile yollar ayrıldı
13:59 Fenerbahçe'yi Avrupa'dan eleyen Sevilla'da Sampaoli dönemi resmen sona erdi
10:09 Askerlik işlemleri artık e-Devlet'ten yapılabilecek
13:30 Cumhur İttifakı'na katılmayı reddeden Erbakan, Erdoğan'a kırgın: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyarete gelmesini istemiş
13:24 Cumhur İttifakı'nı reddetmenin altından Erbakan'ın kırgınlığı çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyarete gelmesini istemiş
13:22 Ortalık yangın yeri! Fenerbahçe, "Sezonun sorusunu soruyoruz" sözleriyle Galatasaray'a saldırdı
13:16 Ortalık fena karışacak! Fenerbahçe, "Sezonun sorusunu soruyoruz" diyerek Galatasaray'ı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2023 14:48:59. #1.13#
SON DAKİKA: Alkollü sürücüye suçüstü! Polisleri ringe çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement