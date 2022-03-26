Alkollü araç sürücüsü önündeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Alkollü araç sürücüsü önündeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı

26.03.2022 13:05
Alkollü araç sürücüsü önündeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ışıklarda hareket eden hafif ticari araca, sürücüsü 2.29 promil alkollü olan otomobil arkadan çarptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ışıklarda hareket eden hafif ticari araca, sürücüsü 2.29 promil alkollü olan otomobil arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile diğer araçta yolcu olarak bulunan kadın 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, araçtaki içki şişeleri dikkatlerden kaçmadı.

Kaza, Antalya- Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mehmet Katlanır'ın kullandığı 07 AUA 895 plakalı hafif ticari araç, Gültepe kavşağındaki trafik lambalarında bekleyip, yeşil ışığın yanmasıyla birlikte hareket ettiği sırada aynı istikamette seyir halindeki Hüseyin Yetiş'in kullandığı 42 ADV 470 plakalı Tofaş Şahin marka otomobilin arkadan çarptı.

Aşırı hızlı olduğu bildirilen otomobil, hafif ticari araca çarptıktan sonra yolun sağındaki refüjde bulunan trafik levhalarına çarparak devirdikten sonra durabildi. Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıkarılan Hüseyin Yetiş ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Nedime Demir, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ehliyetine 6 ay el konuldu

Hastanede yapılan kontrolünde 2.29 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsünün ehliyetine 6 aylığına el konulurken 1.823 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca aracı da bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA

Alkollü araç sürücüsü önündeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı
Alkollü araç sürücüsü önündeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı
Alkollü araç sürücüsü önündeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı
Alkollü araç sürücüsü önündeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı
Alkollü araç sürücüsü önündeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı
Alkollü araç sürücüsü önündeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı

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Otomobil, Manavgat, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü araç sürücüsü önündeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alkollü araç sürücüsü önündeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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