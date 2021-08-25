Alkollü arkadaşların kavgası kanlı sona erdi, 1 yaralı - Son Dakika

KOCAELİ'de açık bir otoparkta alkol alan arkadaşlar arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine aracındaki pompalı tüfeği alan ismi öğrenilemeyen kişi, arkadaşı Furkan O.?yu bacağından yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, silahlı zanlı olay yerinden kaçtı.

Olay, gece yarısı İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Doğu Kışla Kapalı Pazar Alanı'nın üst katında bulunan açık otoparkta meydana geldi. Otoparkta birlikte alkol alan arkadaş grubu arasında henüz bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracındaki pompalı tüfeği alan ismi öğrenilemeyen kişi, Furkan O.?nun bacaklarına doğru 1 el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan Furkan O. kanlar içerisinde yere yığılırken, silahlı zanlı olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Silah sesini duyarak bölgeye gelen bekçilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Furkan O., ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.