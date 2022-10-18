Alkollü çıkan şahsın basın mensubuna saldırdığı anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Alkollü çıkan şahsın basın mensubuna saldırdığı anlar kamerada

18.10.2022 22:10

Alkollü çıkan şahsın basın mensubuna saldırdığı anlar kamerada Polisten görmezden gelmesini istedi, başaramayınca basın mensuplarına saldırdı Aksaray'da alkollü araç kullanırken 2.

Alkollü çıkan şahsın basın mensubuna saldırdığı anlar kamerada

Polisten görmezden gelmesini istedi, başaramayınca basın mensuplarına saldırdı

AKSARAY - Aksaray'da alkollü araç kullanırken 2. kez polise yakalanan sürücü polisten görmezden gelmesini isteyerek yardım isterken, polisin "Yapabileceğimiz bir şey yok" demesinin ardından sinirlenen sürücü basın mensubuna saldırdı. Hızını alamayan sürücü kameramanın kamerasına yumruk atarak kırdı.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri mahalle ve çarşı bekçileriyle birlikte kentte huzur ve güvenin sağlanması amacıyla Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uygulama yaptı. Uygulama esnasında durumundan şüphelenilen 68 BY 188 plakalı otomobil durduruldu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü Mustafa B., trafik polisleri tarafından alkol kontrolünden geçirilirken, araçta bulunan araçta bulunan 4 kadında GBT sorgusundan geçirildi. Alkol metreye üfleyen sürücü Mustafa B., 0.58 promil alkollü çıkarken, 2 kez alkollü yakalanan sürücü polis ekiplerinden yardım isteyerek "Ben tır sürüyorum, sıkıntı olur" deyip görmezden gelmelerini istedi. Polis memurunun "Yapabileceğimiz bir şey yok" demesinin ardından sinirlenen sürücü, olay yerinde görevini yapan İhlas Haber Ajansı muhabirlerine saldırdı. Görüntü almak isteyen kameramanın kamerasına yumruk atarak kamerada küçük çaplı hasara yol açan alkollü sürücü hemen ardından kameramana tekme atarak darp etti. Olay yerindeki polis ve bekçiler tarafından uzaklaştırılmaya çalışılan alkollü sürücü bu kez basın mensuplarına artarda küfürler yağdırdı. Cezai işlem için polis otosunun başına alınan alkollü sürücü burada da basın mensubuna yumruk attı. Kameramanın saldırıya uğradığı ve darp edildiği anlar anbean kameralara yansırken, alkollü sürücü bu kez olay yerine arkadaşını çağırdı. Bir süre sonra olay yerine gelen arkadaşı Kadir Y. isimli şahıs ise basın mensuplarını ölümle tehdit ederek, "Seni vururum" dedi. Cezai işleminin ardından aracına doğru yürüyen sürücü bu kez basın mensubuna, "Adın ne senin, adını söyle" dedi. Tüm bu anlar basın mensuplarının kameralarına yansırken, basın mensupları sürücüden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan alkollü sürücü ve arkadaşı ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezine götürülürken, darp edilen gazeteci sağlık kontrolü için Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Alkollü sürücünün yapılan kontrolünde 2. kez alkollü araç kullanırken yakalandığı tespit edilirken, sürücüye bin 823 TL para cezası kesilerek ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500
Arnavutköy'de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 2'ye çıktı Arnavutköy'de meydana gelen feci kazada ölü sayısı 2'ye çıktı Aksaray haberleri: Aksaray'da polis uzun namlulu silahlarla 'şok' uygulama yaptı Aksaray haberleri: Aksaray'da polis uzun namlulu silahlarla 'şok' uygulama yaptı
Kaynak: İHA

Aksaray, Tragger, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü çıkan şahsın basın mensubuna saldırdığı anlar kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:14 Karamollaoğlu, "6'lı masa ne zaman aday çıkaracak?" sorusunu yanıtladı: 2 gün içinde adayımızı açıklarız
23:22 Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm
22:40 Ukrayna'yı işgal eden Rusya, Litvanya ve Letonya'dan sonra Estonya tarafından da "terörist devlet" ilan edildi
22:35 Koruma ordusuyla gezmesi gündem olmuştu! Şef Somer Sivrioğlu tepkiler karşısında ilk kez konuştu
22:17 Metropoll araştırma vatandaşa "Ekonomi nasıl?" diye sordu! 5 ay önceki sonuçla şimdiki arasında fark büyük
21:33 Fransa'da hayat pahalılığını protesto eden halk sokaklara döküldü! Olaylarda 11 kişi gözaltına alındı
21:14 Rusya lideri Putin'in nükleer silah restine NATO'dan tehdit gibi cevap: Ciddi sonuçları olur
21:01 TSK'nın Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılması, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partililerin oylarıyla kabul edildi
20:54 Maden şehidinin cenazesinde Kur'an okuyan Bakan Bozdağ, gelen eleştirilere cevap verdi
16:04 Hekimler 'özel hastaneler yönetmeliği' protestosu için toplandı: Serbest çalışma hakkımız kısıtlanamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 02:35:11. #1.12#
SON DAKİKA: Alkollü çıkan şahsın basın mensubuna saldırdığı anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement