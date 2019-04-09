Son Dakika Haberleri: Alkollü Denize Girdi, 153 Lira Ceza Yedi

Alkollü Denize Girdi, 153 Lira Ceza Yedi

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişiyi Sahil Güvenlik botu kurtardı.

Alkollü Denize Girdi, 153 Lira Ceza Yedi, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişiyi Sahil Güvenlik botu kurtardı. Alkollü olduğu tespit edilen şahsa, Kabahatler Kanununa muhalefetten 153 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Sahil Bandı Balıkçı Barınağı mevkisinde denize giren Alper Bayrak boğulma tehlikesi geçirerek yardım istedi. Bayrak'ın yardım çağrısını duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler Bayrak'ı bota alarak karaya çıkarttı.

Karada bekleyen sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirilen Bayrak'ın alkollü olduğu tespit edildi.

Bayrak'a Kabahatler Kanununa muhalefetten 153 lira idari para cezası uygulandı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:54 Kaynak: İHA

Muğla, Fethiye, 3. Sayfa
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