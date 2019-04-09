Alkollü Denize Girdi, 153 Lira Ceza Yedi
1 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişiyi Sahil Güvenlik botu kurtardı.
Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren bir kişiyi Sahil Güvenlik botu kurtardı. Alkollü olduğu tespit edilen şahsa, Kabahatler Kanununa muhalefetten 153 lira idari para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Fethiye Sahil Bandı Balıkçı Barınağı mevkisinde denize giren Alper Bayrak boğulma tehlikesi geçirerek yardım istedi. Bayrak'ın yardım çağrısını duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı
sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler Bayrak'ı bota alarak karaya çıkarttı.
Karada bekleyen sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirilen Bayrak'ın alkollü olduğu tespit edildi.
Bayrak'a Kabahatler Kanununa muhalefetten 153 lira idari para cezası uygulandı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:54 Kaynak: İHA
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