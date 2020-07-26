Alkollü eğlence kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bursa'da alkollü eğlence yapan bir grup arasında markete gitme yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü 1 kişi ise yaralandı. Cinayeti işleyen şüphelinin cezaevinden bir süre önce izinle çıktığı öğrenildi.

Olay, önceki gece merkez Nilüfer ilçesi Nilüferköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup arkadaş Nilüferköy'de bulunan köpek çiftliğinde eğlenmek için bir araya geldi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar müzikler eşliğinde eğlenen arkadaşlar arasında daha sonra "markete gitme" yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesinin ardından Murat K., Mehmet Yılmaz'ı(21) kalbinden, A.İ.'yi ise vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Kanlar içerisinde kalan Mehmet Yılmaz arkadaşları tarafından Mudanya Devlet Hastanesi'ne götürülürken, A.İ. ise Bursa Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Mehmet Yılmaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma, cezaevinden izinle çıktıktan sonra 2 kişiyi bıçaklayarak kayıplara karışan Murat Kolay'ı yakalamak için çalışma başlattı. Özel ekip kurarak 20 kilometrelik alanda güvenlik kameralarını inceleyen jandarma timleri, Kolay'ın Bursa'dan kaçacağı bilgisine ulaştı. Kolay'ı yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle iletişime geçen jandarma ekipleri, Kolay'ı Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde otobüse bineceği sırada yakaladı. Zanlının üstünü arayan ekipler, 1 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiyi yaraladığı suç aleti bıçağı da bularak el koydu.

Mehmet Yılmaz'ı öldüren ve A.İ.'yi de bıçaklayarak yaralayan Murat Kolay, karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

En son böyle eğleniyorlardı

Olay gecesi arkadaşlarıyla eğlenen Mehmet Yılmaz ve A.İ.'nin müzik orkestrası tutarak müzikler eşliğinde eğlendikleri son görüntüler ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte alkol alan kişilerin özel orkestra tutarak eğlendikleri ve gecenin geç saatlerine kadar alkol aldıkları öğrenildi. - BURSA