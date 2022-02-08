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Alkollü eğlence mekanın kapısında 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Alkollü eğlence mekanın kapısında 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

08.02.2022 18:08
Alkollü eğlence mekanın kapısında 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkollü eğlence mekanı kapısında 3 kişiyi silahla yaralayan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkollü eğlence mekanı kapısında 3 kişiyi silahla yaralayan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Şirinevler Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, A.H. (41), E.H. (38) ve Y.A. (40) isimli 3 kişi mekana girmek istediği esnada kapıda duran A.K. isimli güvenlikle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında A.K., silah ile 3 kişiyi yaralayarak kayıplara karıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli A.K. Adapazarı ilçesinde saklandığı ikamette Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Orkun Kaya/İHA)

Alkollü eğlence mekanın kapısında 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
Alkollü eğlence mekanın kapısında 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

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Şirinevler, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alkollü eğlence mekanın kapısında 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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