Alkollü eğlence mekanlarının önünde silahlı çatışma: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
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Alkollü eğlence mekanlarının önünde silahlı çatışma: 1'i ağır 4 yaralı

17.12.2022 03:42

Alkollü eğlence mekanlarının önünde silahlı çatışma: 1'i ağır 4 yaralı Polis ekipleri olay yeri ve hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan alkollü eğlence mekanlarının önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 4...

Alkollü eğlence mekanlarının önünde silahlı çatışma: 1'i ağır 4 yaralı

Polis ekipleri olay yeri ve hastanede geniş güvenlik önlemleri aldı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan alkollü eğlence mekanlarının önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Olayın yaşandığı bölge ve yaralıların kaldırıldığı hastane önünde polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı.

Olay, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan alkollü eğlence mekanlarının önünde yaşandı. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı silahlı kavga çıktı. Kısa sürede çatışmaya dönüşen olayda ilk belirlemelere göre 1'i ağır toplam 4 kişi yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yaralılar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların yakınlarının akın ettiği Acil Servis önü ve olay yerinde polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA
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Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü eğlence mekanlarının önünde silahlı çatışma: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alkollü eğlence mekanlarının önünde silahlı çatışma: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
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