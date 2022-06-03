Alkollü eğlencenin katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Alkollü eğlencenin katil zanlısı tutuklandı

03.06.2022 10:46
Alkollü eğlencenin katil zanlısı tutuklandı

Afyonkarahisar'da alkollü eğlence sonrası yaşanan ve bir kişi hayatını kaybettiği olayın şüpheli katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da alkollü eğlence sonrası yaşanan ve bir kişi hayatını kaybettiği olayın şüpheli katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısı Bayram E.'nin amcası İsmail E.'nin, ifadesinde, silahı kendisinin ateşlediğini söyleyerek suçu üstlenmeye çalışıldığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'da bir şahıs birlikte alkol aldığı arkadaşı tarafından aralarında çıkan tartışma sonrası tabanca ile vurularak öldürülmüştü. Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün gece geç saatlerde Cemal O., Bayram E. ile bir eğlence merkezinde alkol alarak eğlenmeye başladı. Ardından ikili gecenin ilerleyen saatlerinde geldikleri köy meydanında bilinmeyen bir sebepten ötürü tartıştı. Tartışmayı araya giren köy sakinleri kavgaya dönüşmeden önledi. Sonrasında ise iddiaya göre, Bayram E., evine giderek aldığı tabanca ile geri dönüp Cemal O.'yu evine girdiği esnada bahçede vurdu. Vücuduna isabet eden tek kurşunla ağır yaralan Cemal O., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Katil zanlısının amcası olayı üstlenmeye çalıştı

Olayın ardından katil zanlısı Bayram E., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli Bayram E. cezaevine gönderildi. Katil zanlısı Bayram E.'nin amcası İsmail E. 'nin, ifadesinde, silahı kendisinin ateşlediğini söyleyerek suçu üstlenmeye çalışıldığı öğrenildi.

Öte yandan olayda hayatını kaybeden Cemal O.'nun evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da el sanatları teknoloji sergisi Afyonkarahisar'da el sanatları teknoloji sergisi Kontrolden çıkan dolmalık biber yüklü kamyon refüje devrildi Kontrolden çıkan dolmalık biber yüklü kamyon refüje devrildi Yağışlarla birlikte Eber Gölü'nde su seviyesi arttı Yağışlarla birlikte Eber Gölü'nde su seviyesi arttı
Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü eğlencenin katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:32 100 günün geride kaldığı Rusya-Ukrayna savaşında kara tablo: 9 bin 151 sivil hayatını kaybetti, 6.8 milyon kişi Ukrayna'yı terk etti
16:26 Sevenlerinin merakla beklediği Recep İvedik 7 filminden ilk kare paylaşıldı!
16:24 Fener'in yeni teknik patronu Jorge Jesus, Mesut Özil'in üstünü çizdi! Yönetimin "kadro dışı" kararını doğru buldu...
16:14 Almanya'da öğrencileri taşıyan tren raydan çıktı! Yaşanan feci olayda 3 kişi ölü, 60 kişi yaralandı
16:11 Başarılı oyuncu Hande Erçel, makyajsız fotoğrafını takipçileriyle paylaştı!
15:58 Bankaların nisan ayı karı yüzde 707,8'lik artışla 34,9 milyar TL'ye ulaştı
15:48 Pandemi bitti maske fiyatları düştü! Zamanında 100 liraya kadar yükselen maske fiyatları 10 liradan satılıyor
15:45 Tiyatro oyuncusu Serkan Aydın, Avusturya'da sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı!
15:35 Yeşilçam'ın "Rambo" lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
15:14 Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 16:54:58. #1.12#
SON DAKİKA: Alkollü eğlencenin katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement