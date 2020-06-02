Alkollü, ehliyetsiz ve 18 yaş altı sürücüye rekor drift cezası - Son Dakika

Alkollü, ehliyetsiz ve 18 yaş altı sürücüye rekor drift cezası

Araçla drift atan sürücü, arkadaşı ve araç sahibine toplam 19 bin 843 lira para cezası

ANTALYA - Antalya'da otomobiliyle drift atan alkollü,ehliyetsiz ve 18 yaş altı sürücü ile yanında bulunan yine 18 yaş altı arkadaşı ve araç sahibine 19 bin 842 lira para cezası uygulandı. Drift attıktan sonra ters şeritteki kaldırıma çarpan ve ters yönde yaklaşık 150 metre giden E.K.gece yaya devriyelerine yakalandı.

Olay Manavgat ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde dün gece yaşandı. E.K. idaresindeki 07 LFF 18 plakalı otomobil gece devriyelerin gözleri önünde kaldırıma çarptıktan sonra yaklaşık 150 metre ters yönde yoluna devam etti. Alkollü araç sürücüsünün ehliyetinin olmadığı, yanındaki arkadaşı ile birlikte 18 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri belirlendi.

E.K.'ye drift atmak, alkollü araç kullanmak, sürücü belgesiz araç kullanmak ve ters yönde gitmek suçlarından 11.070, araç sahibine sürücü belgesiz kişiye araç vermekten 2.479 olmak üzere toplam 13.543 TL para cezası uygulandı. Bağlanan otomobil, yediemin otoparkına teslim edildi.

Ayrıca E.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan B.T.'nin korona virüs kapsamında 18 yaş sokağa çıkma yasağını çiğnedikleri belirlenirken, Cumhuriyet karakoluna götürülen şahıslar hakkında 3.150'şer TL para cezası uygulandı.