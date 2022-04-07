ALKOLLÜ EŞİNİ EVE GÖTÜRMEK İÇİN UĞRAŞAN KOCAYI 'ŞİDDET UYGULUYOR' SANIP İHBAR ETTİLER - Son Dakika
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ALKOLLÜ EŞİNİ EVE GÖTÜRMEK İÇİN UĞRAŞAN KOCAYI 'ŞİDDET UYGULUYOR' SANIP İHBAR ETTİLER

07.04.2022 10:52

MERSİN'de bir erkek, alkollü eşini eve götürmek için sokak ortasında uzun süre uğraştı.

MERSİN'de bir erkek, alkollü eşini eve götürmek için sokak ortasında uzun süre uğraştı. Kadının dövüldüğünü düşünen bir vatandaş, yaşananları cep telefonuyla kayda alıp, polise ihbarda bulundu.

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Bir erkeğin kolundan tuttuğu 30 yaşlarındaki kadın, çığlıklar atmaya başladı. Kadının dövüldüğünü zanneden bir kişi, yaşananları cep telefonuyla görüntüleyip polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleriyle görüşen, ismi açıklanmayan kişi, alkollü eşini eve götürmeye çalıştığını söyledi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmayınca polis bölgeden ayrıldı.

Zaman zaman yere düşen, bazen de caddenin ortasına koşan kadın ile eşi bir süre tartıştı. Trafikte sürücülere zor anlar yaşatan çift, bir süre sonra uzaklaşıp gözden kayboldu.

ALKOLLÜ EŞİNİ EVE GÖTÜRMEK İÇİN UĞRAŞAN KOCAYI 'ŞİDDET UYGULUYOR' SANIP İHBAR ETTİLER
ALKOLLÜ EŞİNİ EVE GÖTÜRMEK İÇİN UĞRAŞAN KOCAYI 'ŞİDDET UYGULUYOR' SANIP İHBAR ETTİLER
ALKOLLÜ EŞİNİ EVE GÖTÜRMEK İÇİN UĞRAŞAN KOCAYI 'ŞİDDET UYGULUYOR' SANIP İHBAR ETTİLER

YORUMLAR
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Vatandaş olayı çok yanlış anlamış! Eşini dövdüğünü zannedip polisi aradı, gerçek sonradan anlaşıldı Vatandaş olayı çok yanlış anlamış! Eşini dövdüğünü zannedip polisi aradı, gerçek sonradan anlaşıldı Binanın çatısı yoldan geçen otomobilin üzerine düştü Binanın çatısı yoldan geçen otomobilin üzerine düştü

Yenişehir, Polis, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALKOLLÜ EŞİNİ EVE GÖTÜRMEK İÇİN UĞRAŞAN KOCAYI 'ŞİDDET UYGULUYOR' SANIP İHBAR ETTİLER - Son Dakika


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SON DAKİKA: ALKOLLÜ EŞİNİ EVE GÖTÜRMEK İÇİN UĞRAŞAN KOCAYI 'ŞİDDET UYGULUYOR' SANIP İHBAR ETTİLER - Son Dakika
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