ALKOLLÜ EŞİNİ EVE GÖTÜRMEK İÇİN UĞRAŞAN KOCAYI 'ŞİDDET UYGULUYOR' SANIP İHBAR ETTİLER - Son Dakika

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MERSİN'de bir erkek, alkollü eşini eve götürmek için sokak ortasında uzun süre uğraştı. Kadının dövüldüğünü düşünen bir vatandaş, yaşananları cep telefonuyla kayda alıp, polise ihbarda bulundu.

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Bir erkeğin kolundan tuttuğu 30 yaşlarındaki kadın, çığlıklar atmaya başladı. Kadının dövüldüğünü zanneden bir kişi, yaşananları cep telefonuyla görüntüleyip polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleriyle görüşen, ismi açıklanmayan kişi, alkollü eşini eve götürmeye çalıştığını söyledi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmayınca polis bölgeden ayrıldı.

Zaman zaman yere düşen, bazen de caddenin ortasına koşan kadın ile eşi bir süre tartıştı. Trafikte sürücülere zor anlar yaşatan çift, bir süre sonra uzaklaşıp gözden kayboldu.