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Alkollü eve gelen kocasına tepki gösterdi, başına çekiç vurularak öldürüldü - Son Dakika

Alkollü eve gelen kocasına tepki gösterdi, başına çekiç vurularak öldürüldü

02.02.2022 10:25

Zonguldak'ta Ahmet Ayçelebi eve alkollü geldiği için uyaran ve aracının lastiklerinin havasını indiren eşi Şahizer Çelebi'yi başına çekiçle vurarak öldürdü. Ayçelebi daha sonra oğlunu arayarak, "Gel anneni öldürdüm." dedi.

Sabaha karşı Çaycuma ilçesi Gemiciler Mahallesi'nde Şahizer Ayçelebi, eve alkollü gelen eşi Ahmet Ayçelebi'ye kızıp, onun aracının lastiklerinin havasını indirdi, anahtarını aldı.

ÇEKİÇLE BAŞINA VURARAK ÖLDÜRDÜ

Bunun üzerine Ayçelebi çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Ayçelebi, eline geçirdiği çekiçle, eşinin başına vurdu, ardından da oğlunu arayarak, "Gel anneni öldürdüm." dedi.

OĞLU BULDU

Eve gelen oğlu, annesini kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Şahizer Ayçelebi'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Şahizer Ayçelebi'nin cenazesi, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Ahmet Ayçelebi ise polis merkezine götürüldü.

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Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü eve gelen kocasına tepki gösterdi, başına çekiç vurularak öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alkollü eve gelen kocasına tepki gösterdi, başına çekiç vurularak öldürüldü - Son Dakika
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