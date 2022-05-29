Alkollü genç, kız arkadaşını sokak ortasında böyle darp etti - Son Dakika
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Alkollü genç, kız arkadaşını sokak ortasında böyle darp etti

29.05.2022 16:00

Alkollü genç, kız arkadaşını sokak ortasında böyle darp etti Bursa'da sabaha kadar eğlenen çift gün ağarınca kavga etmeye başladı.

Alkollü genç, kız arkadaşını sokak ortasında böyle darp etti

BURSA - Bursa'da sabaha kadar eğlenen çift gün ağarınca kavga etmeye başladı. Çiftin o anları kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesinde bulunan Balat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabaha dek eğlence mekanlarında vakit geçiren çift bir süre sonra tartışmaya başladı. Alkolün de etkisiyle tartışmanın dozu büyüyünce adam kadına vurmaya başladı. Şahıs etrafa küfürler savurarak kadını yumrukladı. Yere düşen kadına vurmaya devam eden adamı durdurmaya çalışan başka biri duruma engel olamadı.

Sarhoş adam, 'Aldattın beni' diyerek kadına şiddet uygulamaya devam ederken, o anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Alkollü genç, kız arkadaşını sokak ortasında böyle darp etti
Alkollü genç, kız arkadaşını sokak ortasında böyle darp etti
Alkollü genç, kız arkadaşını sokak ortasında böyle darp etti
Alkollü genç, kız arkadaşını sokak ortasında böyle darp etti

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Kaynak: İHA

Balat, Bursa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü genç, kız arkadaşını sokak ortasında böyle darp etti - Son Dakika


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