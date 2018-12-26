Son Dakika Haberleri: Alkollü Genç, Telefonda Görüştüğü Kişiye Kızıp Durağa Zarar Verdi

Alkollü Genç, Telefonda Görüştüğü Kişiye Kızıp Durağa Zarar Verdi

34 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen genç, belediyenin durağına zarar verdi.

Alkollü Genç, Telefonda Görüştüğü Kişiye Kızıp Durağa Zarar Verdi, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen genç, belediyenin durağına zarar verdi. Durağa saldıran gencin o anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay Çaycuma ilçesinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen M.C.A. isimli genç, iddialara göre telefonda konuştuğu kişi yada kişilere kızıp durağa zarar verdi. Polis tespit edilip yakalanan genç önce suçunu kabul etmedi. Ancak incelenen kamera kayıtlarını izleyen genç yaptıklarını kabul ederek pişmanlığını dile getirdi.

Ailesi ise M.C.A. tarafından verilen zararı karşılayacağını belirtti. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:13 Kaynak: İHA

Zonguldak, Çaycuma, 3. Sayfa
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