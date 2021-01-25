- Alkollü gençlerin eğlencesi kötü bitti; 1 yaralı - Son Dakika

- Alkollü gençlerin eğlencesi kötü bitti; 1 yaralı

İSTANBUL - Ataşehir'de alkollü iddia edilen 2 kadın ile 2 erkek refüje çıkarak kaza yaptı. Kaza sonrası kişi ağır yaralanırken diğer 1 erkek ile 2 kadın olay yerinden hızla kaçtı. Araçta uluşan hasar ise kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Olay saat 20.45 sıralarında Ataşehir Dudullu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre alkol alıp eğlenen 2 yabancı uyruklu erkek ile 2 kadın 33 Hyundai markalı AAZ 398 plakalı araç ile Dudullu Caddesi üzerinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Refüje çıkan araç daha sonra trafik lambası ve elektrik direklerine çarparak durabildi. Ortalığın savaş alınına döndü kaza da ise yabancı uyruklu kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan yabancı uyruklu kişiyi hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin ise olay yerine gelmesiyle 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 2 kadın olay yerinden hızla kaçtı. Polis ekipleri ise kaza yapan araç üzerinde incelemeler yaparak kaçan kişiler üzerinde çalışmalar başlattı.