Alkollü güvenlik görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı

Şanlıurfa'da alkollü olarak bindiği toplu taşıma aracında yolcuları rahatsız eden güvenlik görevlisi için valilik harekete geçti. Şanlıurfa Valiliği, güvenlik görevlisinin görevden uzaklaştırarak hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ALKOLLÜ OLARAK BİNDİĞİ OTOBÜSTE TAŞKINLIK ÇIKARDI

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan P.B. isimli şahıs, alkollü olarak bindiği otobüste yolcuları rahatsız etmeye başladı. Cep telefonuyla çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük tepki çekti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILIP SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntüleri inceleyen Şanlıurfa Valiliği, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, "Bir güvenlik görevlisinin şehir içi otobüs yolculuğunda, diğer yolcuları rahatsız edecek şekilde uygunsuz hareketler yaptığına dair çıkan haberler üzerine basın açıklaması yapma gereği duyulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda P.B.'nin göreve geç ve alkollü olarak gelmesi, medyaya yansıdığı gibi bindiği otobüsteki insanları rahatsız etmesi, rahatsız ettiği insanların şikayetçi olması, aynı zamanda üzerinde üniformalı şekilde toplum içinde devlet memurunun vakarına yakışmayacak hareketlerde bulunmasından dolayı görevden uzaklaştırma kararı alınmış olup, ilgili kişi hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.