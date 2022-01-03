Alkollü halde araç kullanan sürücüden polislere şaşırtan savunma - Son Dakika

Eski Sanayi Caddesi üzerinde rutin trafik uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 42 DVA 16 plakalı otomobil sürücünü durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu Muhammet Esat D. isimli sürücünün hal ve hareketlerinden şüphelenen trafik ekipleri sürücüye alkol testi yaptı.

İLGİNÇ SAVUNMA

Yapılan alkol testinde 1.18 promil alkollü olduğu anlaşılan sürücüye işlem başlatılırken, alkollü sürücü gazetecilerin "Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?" sorusuna ilginç bir cevapla yanıt verdi. "Karnım acıkmıştı, yemek yemeye çıkmıştım. Normalde yapmıyorum" diye kendini savunan sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 2 TL para cezası kesilirken ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

İFADESİ ALINMAK ÜZERE GÖTÜRÜLDÜ

Sürücü Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.